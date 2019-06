Durante a emissão da passada quinta-feira, dia 13 de junho, do "Você na TV", Quintino Aires criticou "Donos Disto Tudo", programa de humor da RTP1 com Manuel Marques, Eduardo Madeira, Gabriela Barros, Pedro Luzindro, Joaquim Monchique e Ana Bola.

Durante uma conversa sobre as cores associadas aos rapazes e às raparigas, o psicólogo frisou que as diferenças ainda são motivo de conversa. "Quando aqueles energúmenos que faziam o 'Donos Disto Tudo' faziam o meu boneco, dos meus 10 ou 20 tiques que eu tenho, aquilo que eles queriam sempre marcar era de maricas", defendeu.

Na sua página no Facebook, Ana Bola respondeu às críticas: "Olha! Há sempre uma primeira vez. Já me chamaram muita coisa. Energúmena é a primeira vez em 250 anos de carreira. Mas lendo atentamente o texto do Dr.Quintino, até fui poupada. Menos mal".

No programa da TVI, o comentador apoiou a decisão de terminar com "Donos Disto Tudo". "Felizmente, a RTP já acabou com essa porcaria. Nojentos. Só não os pus em tribunal porque tive uma conversa com a Ana Bola e senti muito carinho por uma coisa que ela me contou, da relação dela com a mãe dela. Senti um carinho tão grande que me inibiu, porque senão tinha avançado", acrescentou, frisando que havia muito preconceito.

"São todos muito livres, muito livres, mas depois são uns homofóbicos, preconceituosos", sublinhou.