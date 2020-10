Depois de uma pausa forçada devido à pandemia da COVID-19, as gravações dos novos episódios de "Anatomia de Grey" arrancam no início de setembro. A rodagem da 17.ª temporada do drama médico decorre em e Los Angeles.

Num vídeo exclusivo para o "Good Morning America", a atriz Kelly McCreary, que veste a pele de Dr. Maggie Pierce, mostrou os bastidores das gravações e as medidas que foram adoptadas pelas várias equipas.

Veja o vídeo:

"Anatomia de Grey" vai voltar ao pequeno ecrã - os novos episódios da 17.ª temporada chegam a 12 de novembro, nos Estados Unidos. Para antecipar a estreia, a produção revelou um novo teaser do episódio crossover com "Station 19".

O vídeo, que conta com imagens das duas séries, agradece "a todos os heróis" que têm estado na frente da batalha contra a COVID-19. "Todos temos heróis: as pessoas que desejamos ser, aqueles que lutam, aqueles que nos ajudam a sobreviver", frisa Meredith Grey, personagem interpretada pela atriz Ellen Pompeo.

Veja o vídeo:

A pandemia da COVID-19 vai ser o tema principal da 17.ª temporada de "Anatomia de Grey", confirmou a produtora da série, Krista Vernoff, durante um painel da Academia de Televisão. "Vamos abordar a pandemia, de certeza. Não há como sermos uma série de médicos há tanto tempo e não acompanhar a história médica das nossas vidas", frisou a produtora, citada pelo site TV Line.

Recentemente, o canal ABC anunciou que "Station 19" regressa no mesmo dia à antena e que irá contar com um "evento crossover" com "Anatomia de Grey". Depois da estreia de "Station 19", o canal norte-americano transmite um especial de duas horas de "Anatomia de Grey".