Em Portugal, "Anatomia de Grey" pode ser vista na FOX Life. Já no Brasil, as temporadas da série estão disponíveis na Netflix, que resumiu num vídeo de apenas seis minutos todos os romances da história protagonizada por Ellen Pompeo.

"Quem nunca viu 'Anatomia de Grey' e acha que a série é sobre medicina, não poderia estar mais do que enganado. Esses médicos têm mais romances do que pacientes! Tem dúvidas? Eu vou provar que 'Anatomia de Grey' é sobre 'romance'. E já aviso: chame o cardiologista, porque há coração que aguente", brinca a Netflix Brasil na descrição do vídeo.

Veja o vídeo:

A 17.ª temporada de "Anatomia de Grey" chega a 18 de novembro, às 22h20, no canal FOX Life. A estreia vai contar com uma emissão especial de uma hora e meia.

A nova temporada retoma o rumo de Meredith Grey (Ellen Pompeo) e da sua relação com DeLuca (Giacomo Gianniotti) e dos seus colegas. "Amelia (Caterina Scorsone) e Link (Chris Carmack) têm que aprender a cuidar do seu recém-nascido e Teddy (Kim Raver) e Owen (Kevin McKidd) sofrem um impasse traumático na sua relação", avança a FOX Life em comunicado.