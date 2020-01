Depois de um pequeno intervalo, "Anatomia de Grey" vai regressar à FOX Life. Os novos episódios da 16ª temporada da série estreiam no final do mês, no dia 29 de janeiro.

Os episódios da temporada irão para o ar todas as quartas-feiras, a partir das 22h20.

"Com a primeira parte da 16ª temporada a terminar com a incerteza em relação às consequências do despiste de um carro em direção ao Joe’s, o bar frequentado pelos protagonistas, os novos episódios dão continuidade a diversas narrativas, como o fim da relação de DeLuca (Giacomo Gianniotti) e Meredith (Ellen Pompeo)", explica o canal.

A aproximação de Meredith ao recém-chegado médico Comac Hayes (Richard Flood) também promete dar que falar nos novos episódios. "Para além disto, Jo (Camilla Luddington) e Alex (Justin Chambers) estão novamente juntos, enquanto Owen (Kevin McKidd) hesita em relação à ideia de casamento com Teddy (Kim Raver)", acrescenta a FOX Life em comunicado.