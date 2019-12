Nas duas últimas semanas de dezembro, muitos fãs de séries sentem-se abandonados porque as produções fazem uma pausa para as festas de fim de ano. "Anatomia de Grey" não é excepção e o regresso, com novos episódios, está marcado para o início de janeiro.

Nos novos capítulo da série, são esperadas grandes reviravoltas depois do acidente de carro que envolveu Jackson ter deixado os espectadores com o coração nas mãos. Segundo a produção, o drama e as tragédias vão continuar a marcar os novos episódios.

O próximo episódio de "Anatomia de Grey" será um crossover com a série "Station 19", também criada por Shonda Rhimes.