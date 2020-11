A 17.ª temporada de "Anatomia de Grey" arrancou na semana passado nos Estados Unidos e tem dado que falar, especialmente devido ao regresso surpresa de Patrick Dempsey. Em Portugal, os novos episódios chegam a 18 de novembro, às 22h20, no canal FOX Life.

No final do episódio de estreia da nova temporada de "Anatomia de Grey", Meredith (Ellen Pompeo) fica inconsciente no parque de estacionamento. Durante o 'sonho', e para surpresa total dos espectadores, a protagonista imagina-se a passear na praia com Derek, a personagem de Patrick Dempsey.

Krista Vernoff, showrunner da série, revelou ao Los Angeles Times, que a participação do ator é para continuar. "Não será apenas uma participação especial. Em vez disso, ele vai aparecer mais três vezes", explicou.

O ator abandonou a série na 11.ª temporada. Segundo Entertainment Weekly, o antigo protagonista da série vai participar também no segundo episódio da temporada.

"O regresso de Derek deu-se alegria a nós, à Meredith e aos fãs", frisou a showrunner Krista Vernoff à Entertainment Weekly, que considera o regresso "surpreendente e chocante".

Veja o teaser do próximo episódio protagonizado por Patrick Dempsey:

Veja aqui as fotos do episódio.

A Portugal, 17.ª temporada de "Anatomia de Grey" chega a 18 de novembro, às 22h20, no canal FOX Life. A estreia vai contar com uma emissão especial de uma hora e meia.

Na série vai continuar a acompanhar "a formação e o crescimento dos médicos do Grey Sloan Memorial Hospital (e todos os seus dramas e relações pessoais conturbadas)". "Juntos, descobrem que nem a medicina nem as relações humanas são a preto e branco - a vida real tem vários tons de cinzento – estes médicos lidam todos os dias com consequências de vida ou morte, e é uns nos outros que encontram conforto, amizade e, por vezes, mais do que isso", frisa o canal em comunicado.

A nova temporada retoma o rumo de Meredith Grey (Ellen Pompeo) e da sua relação com DeLuca (Giacomo Gianniotti) e dos seus colegas. "Amelia (Caterina Scorsone) e Link (Chris Carmack) têm que aprender a cuidar do seu recém-nascido e Teddy (Kim Raver) e Owen (Kevin McKidd) sofrem um impasse traumático na sua relação", avança a FOX Life em comunicado.