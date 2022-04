"Anatomia de Um Escândalo" estreou-se na sexta-feira passada, dia 15 de abril, e já conquistou a liderança do top diário da Netflix em mais de 80 países, incluindo Portugal.

A minissérie de seis episódios de um hora conta com Sienna Miller ("Sniper Americano" e "The Loudest Voice"), Michelle Dockery ("The Gentlemen – Senhores do Crime" e "Downton Abbey"), Rupert Friend ("Segurança Nacional" e "A Morte de Estaline"), Naomi Scott ("Aladdin" e "Os Anjos de Charlie"), Josette Simon ("As Bruxas de Roald Dahl"), Geoffrey Streatfeild ("The Other Boleyn Girl") e Joshua McGuire ("Lovesick") no elenco principal.

O thriller psicológico e drama judicial desenvolve-se por entre os escândalos pessoais e políticos da elite britânica, num mundo onde a verdade se esconde entre a justiça e o privilégio. "James e Sophie Whitehouse vivem num mundo feliz e elitista. Ministro no parlamento e pai de família em casa, a ascensão política de James parece imparável, até que um escândalo secreto do seu passado vem à tona", adianta a Netflix.

"A advogada Kate Woodcroft, também com uma reputação impecável, é a procuradora encarregada do caso e o rumo da sua investigação ameaça atacar duramente o Parlamento, o seu casamento e até mesmo a sua autoestima", resume o serviço de streaming.