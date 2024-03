A nova série “The Gentlemen: Senhores do Crime”, que se estreou esta quinta-feira, 7 de março, na Netflix, explora o sistema de classes e o submundo britânico numa produção em que Guy Ritchie leva para o pequeno ecrã um universo que criou para o cinema.

Nas primeiras 24 horas, a série conquistou a liderança do top diário do serviço de streaming. De acordo com o FlixPatrol, a primeira temporada chegou ao primeiro lugar do ranking em 33 países, incluindo Portugal, Bélgica, Espanha, Suíça ou Reino Unido.

Com uma nova classe de criminosos entre "crime e caviar" a emergir e Guy Ritchie a dirigir os dois primeiros episódios e a escrever o piloto com Matthew Read, no elenco estão Theo James, Vinnie Jones (um habitual no universo do realizador), Kaya Scodelario, Giancarlo Esposito, Daniel Ings, Joely Richardson, Peter Serafinowicz, Alexis Rodney, Chanel Cresswell e Max Beesley.

"Eddie Horniman (Theo James) herda inesperadamente a vasta propriedade rural do seu pai, apenas para descobrir que faz parte de um império de cannabis. Além disso, uma série de personagens desagradáveis do submundo criminoso britânico querem uma fatia do negócio. Decidido a libertar a sua família da influência dos criminosos, Eddie tenta vencer os gangsters no seu próprio jogo. No entanto, à medida que é arrastado para o mundo da criminalidade, começa a ganhar-lhe um certo gosto", destaca a sinopse oficial.