A HBO Max anunciou esta terça-feira que "And Just Like That..." foi renovada para uma segunda temporada.

Segunda a plataforma, a série foi a maior estreia de qualquer série Max Original até à atualidade.

A continuação da icónica série da HBO "O Sexo e a Cidade", que se baseava no livro com o mesmo título de Candace Bushnell, acompanhou Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) e Charlotte (Kristin Davis) na jornada que as levou "da complicada realidade da vida e da amizade aos 30 anos para a realidade ainda mais complicada da vida e da amizade aos 50 anos".

Além das três atrizes, o elenco contou com Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson e Evan Handler.

“Estou encantado e entusiasmado para contar mais histórias sobre estas personagens vibrantes e ousadas ​​- interpretadas por atores poderosos e incríveis. O facto é que estamos todos empolgados. E 'And Just Like That'… a nossa Sex life está de volta", destacou o produtor executivo Michael Patrick King no comunicado oficial.

“Ficamos encantados com a discussão cultural gerada por estas personagens e as suas histórias, ambientadas num mundo que já conhecemos e do qual tanto gostamos. Estamos orgulhosos do trabalho que o Michael Patrick King e os nossos maravilhosos argumentistas, produtores, elenco e equipa fizeram para trazer essas histórias para o ecrã. Mal podemos esperar para que os fãs vejam o que está reservado para a segunda temporada!”, referiu Sarah Aubrey, da parte da HBO Max.