É a grande surpresa da segunda temporada "And Just Like That...": Kim Cattrall vai fazer uma participação especial num dos novos episódios da série derivada de "O Sexo e a Cidade".

Em 2021, no anúncio da estreia da produção da HBO Max, foi revelado que Kim Cattrall não iria voltar a vestir a pele de Samantha Jones devido aos problemas com as restantes atrizes, nomeadamente com Sarah Jessica Parker. Em entrevista, Cattrall chegou mesmo a frisar que não voltaria a interpretar o papel.

Mas a atriz de 66 anos mudou de ideias. De acordo com a revista, gravou apenas uma cena - a rodagem aconteceu a 22 de março, em Nova Iorque, e Cattrall não contracenou, nem conversou, com o elenco da série da HBO Max.

Segundo as informações divulgadas, no episódio, Samantha Jones terá uma conversa por telefone com Carrie Bradshaw.

A segunda temporada de "And Just Like That..." estreia-se a 22 de junho na HBO Max.