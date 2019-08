Ângelo Rodrigues está internado no Hospital Garcia de Orta, em Almada, em estado considerado grave. Segundo a imprensa, o ator foi internado com uma infeção grave, que originou mais tarde uma paragem cardíaca.

O ator foi submetido a duas intervenções cirúrgicas. Segundo avançou o Notícias Ao Minuto, a infeção resultou de uma injeção de esteroides.

Em comunicado, a SIC frisou que está a acompanhar a evolução do estado clínico do ator de "Golpe de Sorte". "Estamos a acompanhar de perto a evolução do estado clínico do Ângelo com a preocupação e o recato que a situação exige e com a firme esperança de que recupere bem e rapidamente", sublinhou o canal.

Ângelo Rodrigues estreou-se no pequeno ecrã em 2006, na novela da TVI "Doce Fugitiva". No ano seguinte, o ator, natural do Porto, juntou-se ao elenco da quinta temporada da série "Morangos com Açúcar", onde vestiu a pele de Luís Ferreira.

Na TVI, Ângelo Rodrigues participou ainda em "Casos da Vida: Pelas Próprias Mãos" e na novela "Deixa que Te Leve". Em 2010, o ator mudou-se para a SIC, onde se estreou na novela "Laços de Sangue". "Rosa Fogo", "Sol de Inverno", "Mar Salgado", "Poderosas" e "Amor Maior" foram outros dos projetos do ator na estação.

Em 2017, Ângelo Rodrigues participou em "Ministério do Tempo", série da RTP1. No ano seguinte, o ator fez parte do elenco de "Vidas Opostas". Este ano, o portuense deu corpo a Bruno Garcia na série "Golpe de Sorte".

O ator também já abraçou alguns projetos no grande ecrã. "A Esperança Está Onde Menos Se Espera", "A Bela e o Paparazzo", "O que Há de Novo no Amor?" e "Linhas de Sangue" foram alguns dos filmes em que Ângelo Rodrigues participou.

Além da representação, Ângelo Rodrigues tem apostado numa carreira no mundo da música. Em 2012, o ator lançou o disco "Angel-O" e, no início de 2019, apresentou o projeto "OX". "Euforia", com Maro, "Despedida", com NBC, e "Sóbrio", com Ace, foram alguns dos singles.