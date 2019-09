António Costa foi o convidado de Ricardo Araújo Pereira esta terça-feira, dia 24 de setembro, no programa "Gente Que Não Sabe Estar". "O nosso convidado é o segundo homem mais poderoso de Portugal a seguir a Mário Centeno", gracejou o humorista na apresentação do primeiro-ministro.

No arranque da conversa, Ricardo Araújo Pereira começou por brincar com o facto de António Costa "comer algumas sílabas". "O povo que tente adivinhar o que diz. (...) Não acha para quem poupa tanto tempo a não dizer a sílabas todas, devia ter feito mais coisas, trabalhado mais?", disse o humorista.

"A minha mulher vai ficar muito contente consigo porque está sempre a dizer que eu tenho de voltar a fazer exercícios de dicção para dizer as sílabas todas", respondeu o secretário-geral do PS.

No programa da TVI, Ricardo Araújo Pereira abordou ainda a relação de António Costa com o Bloco de Esquerda e o PCP. "Há eleições e há os seus aliados, o Bloco de Esquerda e o PCP. A imagem do Bloco de Esquerda vive muito da ideia de eles serem rebeldes. Portanto, sempre que o senhor se queixa que eles são rebeldes... isso é bom para eles. Não devia ser ao contrário? Dizer: 'Eu tenho visto a Catarina Martins a beber uns copinhos de leite morno e a ouvir músicas de Justin Bieber", gracejou.

"Cada um bebe os copos de leite que gosta e ouve a música que gosta", atirou António Costa. "Eu com a Catarina Martins não tenho tricas nenhumas, temos profundas divergências. (...) Cada um manteve a sua identidade. Uns ouvem Justin Bieber e gostam copinhos de leite morninhos, eu não gosto e não ouço", brincou o secretário-geral do PS.

Veja aqui a entrevista.