Para a noite de Natal, a RTP1 preparou uma emissão especial de "The Voice Portugal". Durante a gala, que foi para o ar esta quarta-feira, dia 25 de dezembro, António Zambujo surpreendeu Vasco Palmeirim.

No palco do programa de talentos, o cantor adaptou o tema "Pica do 7", um dos seus maiores sucessos, e dedicou a versão ao apresentador.

"O novo mentor António Zambujo já tem um lugar nos nossos corações. Não só porque tem sido um mentor de rir às gargalhadas, mas sobretudo porque quase que fez o Vasco Palmeirim chorar (com a ajuda do pequeno Tomás)", frisa a produção na descrição do vídeo.

