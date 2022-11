O filme "Não Te Preocupes Querida" vai ficar disponível na próxima segunda-feira, 7 de novembro, na HBO Max Portugal, confirmou a plataforma em comunicado.

Um razoável sucesso nos cinemas (85 milhões de dólares a nível mundial contra um orçamento de 35 milhões), o filme cumpre o objetivo da Warner Bros. Pictures. de disponibilizar os seus filmes online cerca de 45 dias depois da estreia (a data de referência é a dos EUA, a 23 de setembro).

O filme ficou célebre ainda antes da estreia após várias polémicas à volta dos bastidores da rodagem, incluindo a da alegada má relação entre a realizadora Olivia Wilde e a sua protagonista Florence Pugh; as diferentes histórias à volta de um despedimento ou desistência de Shia LaBeouf devido à sua "energia combativa" e para "proteger" Florence Pugh; e uma mediática passagem pelo Festival de Veneza que incluiu um vídeo viral que parecia mostrar Harry Styles a inclinar-se e cuspir em Chris Pine.

No comunicado oficial, a plataforma recorda apenas o que foi filmado pelas câmaras: a história do casal Alice (Pugh) e Jack (Harry Styles), que vai viver na comunidade idealizada de Vitória, uma cidade experimental que foi construída para abrigar os homens que trabalham para o ultrassecreto Projeto Vitória e as suas famílias.

O otimismo social da década de 50, exacerbado pelo CEO do projeto, Frank (Pine) – que serve tanto como visionário corporativo como treinador de vida motivacional – é a base da vida quotidiana desta utopia. Enquanto os maridos passam todos os dias na sede do Projeto Vitória, a trabalhar no “desenvolvimento de materiais progressivos”, as suas mulheres - incluindo a elegante parceira de Frank, Shelley (Gemma Chan) - têm a oportunidade de poder passar os seus dias a desfrutar da beleza, luxo e da vida social da comunidade. A vida é perfeita, com a companhia a responder a todas as necessidades dos residentes. Tudo o que pedem em troca é discrição e compromisso cego à causa de Vitória.

Mas quando pequenas falhas na sua vida perfeita começam a aparecer, debaixo da atrativa fachada, Alice não consegue resistir a perguntar-se o que é que estarão realmente a fazer em Vitória. Quanto é que Alice está disposta a arriscar para desmascarar o que se está a passar neste pedaço de paraíso?

Além das presenças mediáticas de Florence Pugh e Harry Styles, o elenco inclui ainda Nick Kroll, Sydney Chandler, Kate Berlant, Asif Ali, Douglas Smith, Timothy Simons e Ari’el Stachel.

