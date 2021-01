No espaço de duas semanas, Armie Hammer abandonou dois projetos importantes para a sua carreira em Hollywood.

Segundo apurou a publicação Variety, já não vai ser o protagonista de "The Offer" [A Oferta ou A Proposta, em tradução literal], uma minissérie de 10 episódios sobre os bastidores da rodagem de "O Padrinho" (1972).

No início de dezembro, tinha sido anunciado que o ator de "A Rede Social" e "Chama-me Pelo Teu Nome" seria o protagonista, no papel de Al Ruddy, o produtor do lendário clássico do cinema, na produção para a Paramount+, o novo nome a partir de 4 de março da plataforma de streaming CBS All Access.

A 13 de janeiro, o ator já tinha pedido para sair do filme "Shotgun Wedding" ["Casamento Forçado", em tradução aproximada], onde contracenaria com Jennifer Lopez.

As duas situações ocorrem após ter rebentado um escândalo com a divulgação numa conta anónima nas redes sociais de mensagens privadas alegadamente da sua autoria com detalhes gráficos sobre fantasias sexuais.

Separado desde julho do ano passado após dez anos de casamento, Armie Hammer não comentou publicamente a situação de "The Offer", mas reagiu quando abandonou a comédia romântica.

"Não vou reagir a essas alegações de treta, mas à luz dos ataques online perversos e espúrios [falsos] contra mim, não posso, em boa consciência, deixar os meus filhos durante quatro meses para fazer um filme na República Dominicana. A Lionsgate está a apoiar-me nisto e estou grato a eles por isso.", disse em comunicado.

Sem novos projetos, o ator tem três filmes à espera de melhor dias nos cinemas, incluindo o muito aguardado "Morte no Nilo" (2021), onde contracena com Gal Gadot.