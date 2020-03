Esta semana, no programa "Cá Por Casa", da RTP1, Herman José voltou a fazer uma paródia com "Passadeira Vermelha", da SIC Caras. No sketch, o humorista e a sua equipa falaram sobre a saída de Cláudio Ramos para a TVI.

No vídeo "Arrastadeira Vermelha", que também foi partilhado no Instagram, Manuel Marques veste a pele de Cláudio Ramos, que irá apresentar a nova edição do "Big Brother". Já Herman José interpreta o jornalista Nuno Azinheira.

Veja o vídeo: