"Arrepios no estúdio do 'The Voice Kids'. Sefidin cantou o tema 'everything i want', da super estrela Billie Eilish, na sua 'Prova Cega' e mostra aos mentores uma performance extremamente emocionante", resume a produção da edição alemão do programa de talentos.

Com a atuação, o jovem de 15 anos conseguiu virar as cadeiras de todos os jurados. "Sefidin não tem só uma voz maravilhosa, mas tem também um verdadeiro potencial de estrela", sublinha a produção do "The Voice Kids", da Alemanha.

No final da atuação, o concorrente escolheu a equipa da mentora Stefanie Kloß.

Veja o vídeo: