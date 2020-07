"As Histórias Épicas do Capitão Cuecas", série inspirada no filme "Capitão Cuecas", de 2017, chega ao canal Biggs no próximo dia 20 de julho, às 21h00. Os episódios vão dar a conhecer George Beard e Harold Hutchins, "dois amigos apaixonados por histórias de banda desenhada que decidem transformar o terrível diretor da sua escola no famoso super-herói Capitão Cuecas".

"Estes dois rapazinhos brincalhões gostam de pregar partidas e de produzir os seus próprios livros de banda desenhada, por isso, juntos decidem colocar a mão na massa e criar o maior super herói de da história da sua escola primária: o Capitão Cuecas. As coisas complicam-se quando o diretor da escola, o Sr. Krupp, tenta acabar com a brincadeira, mas o Capitão Cuecas salta das páginas para resolver as coisas", explica o canal em comunicado.

"As Histórias Épicas do Capitão Cuecas" é uma série de televisão em flash animada da DreamWorks Animation, baseada no filme "Capitão Cuecas", inspirado na série de livros "As Aventuras do Capitão Cueca", de Dav Pilkey.