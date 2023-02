"As Mortes dos Murdaugh: Crimes Numa Família Sulista" estreou-se no passado dia 22 de fevereiro na Netflix e tem dado que falar. Em Portugal, minissérie de três episódios conquistou o sexto lugar no top diário das séries mais vistas no serviço de streaming.

A produção conta a história dos Murdaugh, umas das famílias mais proeminentes da Carolina do Sul. "Mas a morte da adolescente Mallory Beach num acidente de barco deu início ao desmoronar do seu legado. Quando Paul Murdaugh, o alegado condutor do barco, e a sua mãe Maggie são encontrados brutalmente assassinados, um século de corrupção, poder e encobrimentos em Low Country são revelados", resume a Nrtflix.

A série de três partes conta com relatos em primeira mão de quem estava presente no barco na noite fatídica, incluindo: Morgan Doughty, a namorada de longa data de Paul Murdaugh; Miley Altman e Connor Cook, dois amigos de infância de Mallory Beach; Anthony Cook, o namorado de Mallory; entre outros. Muitos deles falam do acidente ou do duplo homicídio de Maggie e Paul pela primeira vez.