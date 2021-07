Bob Odenkirk encontra-se "estável" e a recuperar no hospital depois de ter perdido os sentidos durante as gravações da série "Better Call Saul", esta quarta-feira , dia 28 de julho, confirmou o seu agente.

O ator foi hospitalizado devido a um "incidente cardíaco" enquanto filmava no Novo México, no oeste dos Estados Unidos.

"Podemos confirmar que Bob Odenkirk está estável. O ator e a sua família querem agradecer aos incríveis médicos e enfermeiros que têm cuidado dele", frisou o agente do ator.

Bob Odenkirk, de 58 anos, estava a gravar a última temporada da série "Better Call Saul", na qual interpreta o protagonista principal, Jimmy McGill, um amador que se torna um proeminente advogado de defesa sob o nome de Saul Goodman.

A série é um spin-off de "Breaking Bad", considerada uma das melhores séries de televisão dos últimos anos.

Na série, Bob Odenkirk interpreta o advogado de Walter White, um professor de escola que se torna traficante de drogas.

O ator já recebeu quatro nomeações aos Emmys, tendo vencido duas vezes.

A sexta temporada de "Better Call Saul" deve estrear-se no início do próximo ano.