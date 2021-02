Alfredo Tavares trabalhou como ator na primeira temporada de "Bridgerton", o último grande sucesso da Netflix. Com produção da Shondaland e da autoria de Chris Van Dusen, a produção inspirada nos livros de Julia Quinn bateu um novo recorde e tornou-se na nova produção mais vista de no serviço de streaming nas primeiras quatro semanas desde a estreia.

À revista NiT, o ator contou que interpretou cidadão de classe alta e que foi 'modelo' em em algumas cenas eróticas. "O meu presente da São Valentin: as minhas cenas eróticas na série de televisão 'Bridgerton'! Para hoje, quem não sabe como fazer, eu mostro na foto contra a árvore (...) Por favor, não pensem mal de mim, isto foi num filme e não na vida real. Se for escolhido outra vez, para a segunda temporada, espero fazer diferentes cenas", gracejou Alfredo Tavares na sua conta no Instagram.

O ator português fez parte do elenco do primeiro, terceiro, quarto e do oitavo e último episódio. Segundo a publicação, Alfredo Tavares fez de duplo do ator Jonathan Bailey numa das cenas mais marcantes do arranque da primeira temporada, em que a personagem Anthony Bridgerton fazia amor junto a uma árvore.