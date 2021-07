A quarta e última temporada de "Atypical" estreou-se a 9 de julho na Netflix e, nos últimos dias, conquistou um lugar no top diários do serviço de streaming - esta segunda-feira, dia 19 de julho, a série ocupa o nono lugar do ranking.

A série acompanha Sam (interpretado por Keir Gilchrist), um jovem autista de 19 anos à procura do amor e da sua independência, numa fase de transição para a idade adulta.

Na quarta e última temporada de "Atypical", o protagonista muda-se para uma nova casa, onde vive sem os pais.

Veja o vídeo:

Na terceira temporada, Sam arrancou o seu primeiro ano de faculdade e deparou-se com o desafio de descobrir a sua própria definição de sucesso, enquanto se adapta às transformações inerentes ao processo de crescimento.

Na série da Netflix, Jennifer Jason Leigh assume o papel de Elsa, a mãe, que continua a sua própria viagem de autodescoberta agora que os filhos estão a crescer e se vão tornando mais independentes. Já Michael Rapaport veste a pele de Doug, o pai, e Brigette Lundy-Paine é Casey, a irmã de Sam.