Este domingo, dia 18 de agosto, depois do episódio de "Prisioneira", a TVI apostou na repetição da série policial "37", de 2010, e no espetáculo de stand up "Memento Mori".

A estreia na TVi de "Memento Mori", espetáculo do humorista Rui Sinel de Cordes, emitido este domingo, dia 18 de agosto, depois das 23h50, não conquistou 5% de share, sendo acompanhado por cerca de 93 mil espectadores. A aposta da TVI registou 4,7% de quota de mercado, ficando atrás da SIC, da RTP1 e da CMTV. No mesmo horário, "Levanta-te e Ri" (SIC) conquistou 348 mil espectadores e na RTP1, o filme"O Guarda Costas e o Assassino" foi acompanhado por 244 mil espectadores (9,1% de share). A CMTV também superou a TVI, com a "Notícias CM" a registar 5,1% de share.