Na emissão de "Cristina ComVida" desta quinta-feira, dia 15 de abril, a apresentadora recebeu vários convidados que fizeram pequenos discursos de motivação e partilharam as suas histórias. Apesar do momento final do programa ter conquistado as redes sociais, os resultados não foram positivos.

Esta quinta-feira a emissão bateu um novo recorde negativo, ficando atrás de "O Preço Certo", da RTP1, e da novela "Viver a Vida", da SIC. Em média, o talk show da TVI foi visto por 549 mil espectadores, somando 13,6% de share, o valor mais baixo desde a estreia no final de março.

No horário, "Viver a Vida" foi líder com 22,1% de share. Já o concurso "O Preço Certo", de Fernando Mendes, foi o segundo programa mais visto (19,2% de share).