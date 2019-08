Depois das mudanças na direção de programas, com Felipa Garnel a assumir o lugar de Bruno Santos, a TVI decidiu alterar a programa deste sábado, dia 3 de agosto. Durante a tarde, o canal apostou na repetição de uma gala de "Dança com As Estrelas" e num especial da "Festa de Verão".

As novas apostas da TVI não conquistaram os espectadores, tendo o canal fechado o dia com 11% de share -a RTP1 ficou em segundo lugar com 14,4% e a SIC liderou com 16,7%.

Durante a tarde, a gala de "Dança com As Estrelas" registou 8,1% de share e a repetição dos melhores momentos da "Festa de Verão" conquistou 7,6% de share. Segundo os dados da Gfk, o programa de apanhados da CMTV, "Pata na Poça" empatou com as apostas da TVI.

Já à noite, a gala em direto de "Like Me" conquistou 9,6% de share e 2,9% de audiência média.