A indústria do cinema e do audiovisual deve ser considerada “uma prioridade nacional” pelo Governo, num "futuro próximo", afirmou hoje o secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media, Nuno Artur Silva, no encontro ONSeries Lisboa.

Falando neste primeiro encontro internacional dedicado à produção de ficção televisiva, Nuno Artur Silva disse que Portugal vive um “princípio de possibilidade” de uma “época de ouro” no audiovisual e no cinema, mas para tal o setor precisa de ser encarado como uma prioridade não só na tutela da Cultura, mas a nível nacional.

Na justificação dessa ideia de desígnio nacional, Nuno Artur Silva deu como exemplo a aposta que Espanha tem estado a fazer no audiovisual, com o próprio primeiro-ministro, Pedro Sánchez, a anunciar em março a criação do plano "Espanha - 'Hub' Audiovisual da Europa", com mais de 1.600 milhões de euros a investir no setor até 2025.

"Não é comparar realidades, os espanhóis há muitos anos têm uma indústria que não temos, mas o sinal que foi dado, de ser uma iniciativa que parte de um Governo como um todo, é um exemplo de que devemos seguir num futuro próximo”, disse Nuno Artur Silva.

Para reforçar a ideia dos ganhos económicos do audiovisual no mercado nacional, o secretário de Estado disse ainda que “por cada euro investido em Portugal por uma produtora estrangeira há um retorno quatro vezes superior para a economia portuguesa”.

Nuno Artur Silva assumiu funções em 2019, quando foi criada a secretaria de Estado do Cinema, Audiovisual e Media, sob a alçada do Ministério da Cultura, liderado por Graça Fonseca.

O governante considera que a existência da secretaria de Estado é “uma forma de sinalizar” que é possível trabalhar em conjunto “dossiês que até aqui estavam separados e que poderiam contribuir para uma indústria do audiovisual em Portugal”.

Com eleições legislativas anunciadas para janeiro, Nuno Artur Silva falou hoje em jeito de balanço de atividade da área que tutela, recordando que há ainda matérias em fase de conclusão e que deverão ser desenvolvidas “pelo próximo Governo”. “Não nos passa pela cabeça que isso não aconteça”, sublinhou.

Entre esses instrumentos de desenvolvimento do setor estão o próximo plano estratégico para o cinema e audiovisual, que “está quase terminado”, o contrato de concessão da RTP, em fase de conclusão, e o prolongamento do Fundo de Apoio ao Turismo e ao Cinema, considerado uma alavanca importante de atração de investimentos para o setor.

“Queremos trabalhar num meio em que haja produção regular de formatos diversos”, onde sejam dadas “condições aos argumentistas para escreverem as histórias” e onde se aposte mais na coprodução, equilibrando “um sistema mais de arte e ensaio com um sistema de cultura pop”, elencou o secretário de Estado.

“Só poderemos ganhar escala, orçamento e possibilidade de internacionalização se nos juntarmos a outros países. […] Temos que encontrar a nossa Escandinávia, isto é, quais os países com os quais podemos estabelecer relações estáveis, fixas, duradouras para poder ganhar uma escala internacional”, disse.

O ONSeries, que decorre até sexta-feira em Lisboa, é apresentado como o primeiro evento internacional profissional de televisão em Portugal, uma oportunidade para produtores, canais de televisão e outros operadores apresentarem os seus mais recentes projetos a profissionais internacionais.

Em Lisboa, entre os mais de 200 participantes do ONSeries está confirmada a presença de representantes de empresas como Amazon Prime Video (Brasil), Movistar + (Espanha), CBS Studios International (Países Baixos), Portocabo (Espanha), Netflix, HBO Europe & HBO Max(Espanha), TV Cultura (Brasil), France Televisions (França) e ZDF Enterprises (Alemanha).

O ONSeries é organizado pela empresa espanhola Inside Content, conta com o patrocínio institucional do Ministério da Cultura e com apoio da Câmara Municipal de Lisboa e de várias entidades ligadas ao cinema e audiovisual.