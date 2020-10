Bárbara Bandeira confirmou nas redes sociais que testou positivo para a COVID-19. A jovem artista foi uma das convidadas da emissão de quarta-feira, dia 21 de outubro, de "Dia de Cristina", da TVI.

No Instagram, Cristina Ferreira revelou que já realizou um "um teste serológico que deu negativo", mas que irá estar nos próximos dias em isolamento.

"Bárbara Bandeira foi convidada do 'Dia de Cristina' na passada quarta-feira e hoje anunciou que tinha testado positivo. Ainda ontem, e quando soubemos da possibilidade, tomámos todas as medidas indicadas como essenciais nestes casos. Avisámos todas as pessoas que tiveram contato com ela para ficarem atentos, eu fiquei imediatamente em isolamento e aguardamos agora os dias recomendados para fazer o teste uma vez que não tenho sintomas. Fiz ontem um teste serológico que deu negativo", explicou a apresentadora.

"Mas a recomendação é que se repita três dias depois do contato. Já falei com a Bárbara que está bem, com sintomas ligeiros. O meu beijinho para ela. Estejam todos atentos. Este, como dizem as autoridades de saúde, é um período de picos de infeção, e devemos estar resguardados. Se a minha situação se alterar voltarei para vos dar notícias", frisou.

Veja o post de Cristina Ferreira:

Na sua conta no Instagram, Bárbara Bandeira explicou que teve algumas sintomas. "Meus amores, como sabem prefiro sempre que saibam as coisas por mim, por isso venho dizer-vos que eu sou mais uma entre os milhares de portugueses que testaram positivo à COVID desde a chegada desta pandemia", escreveu.

"Peço-vos que tomem conta de vocês e dos vossos. Que reduzam ao máximo o número de contactos sociais e que saibam que estamos todos juntos nesta fase tão difícil que, espero eu, há-de passar em breve.

Comecei a ter alguns sintomas mas estou tranquila. Vou dando notícias por aqui para diminuir a vossa preocupação", explicou a jovem cantora.

Veja o post de Bárbara Bandeira:

Bárbara Bandeira é namorada de Francisco Maria Pereira (Kasha), membro dos D.A.M.A. A banda também se encontra em isolamento depois de Miguel Coimbra ter testado positivo. "Olá, pessoal. Na passada terça-feira tive sintomas, aparentemente de renite alérgica/asma, que costumo ter nesta altura do ano. Entretanto esses sintomas pioraram e decidi fazer o teste à COVID-19, que deu positivo.", revelou o cantor do grupo.

Angie Costa, atriz e namorada de Miguel Coimbra, também testou positivo.