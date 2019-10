Becky G vai apresentar a cerimónia dos MTV Europe Music Awards. A cantora e atriz vai também atuar na gala de entrega de prémios, que este ano se realiza em Sevilha (Espanha).

A noite promete ser agitada para a artista de 22 anos, que também está nomeada na categoria de Melhor Artista Pop, juntamente com Ariana Grande, Camila Cabello, Halsey, Jonas Brothers e Shawn Mendes.

“Mayores” e “Sin Pijama” são dois dos temas mais conhecidos da jovem artista norte-americana.

No que diz respeito aos nomeados aos EMAs da MTV, o destaque vai para a cantora norte-americana Ariana Grande, que lidera com sete nomeações, entre as quais as de Melhor Artista e Melhor Canção, com "Thank you, next".

Com seis nomeações cada surgem Shawn Mendes, Lil Nas X e Billie Eilish.

A cerimónia de anúncio dos vencedores está marcada para 3 de novembro em Sevilha, Espanha, e será transmitida pela MTV em cerca de 180 países.