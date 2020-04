"Os clientes do MEO poderão assistir, na posição 99 da sua grelha, à vivência dos concorrentes logo que se encontrem juntos na casa, ao longo das 24 horas diárias, sete dias por semana. Esta posição ficará acessível a todos os clientes do MEO ADSL, Fibra e Satélite (posição 604) e, através do MEO Go, no tablet, smartphone e PC", explica o operador em comunicado.

A nova edição do reality show decorre em duas fases. A primeira etapa, que estreou este domingo, será uma espécie de "quarentena televisiva" - o "BB Zoom - A Caminho da Casa" conta com os diferentes concorrentes em cumprimento do regime de confinamento em apartamentos vigiados por câmaras. Depois do período de quarentena, os concorrentes irão entrar na casa do "Big Brother", "uma casa real, sustentável e amiga do ambiente, onde se manterão isolados até ao prémio final".

"Agora que o programa assinala 20 anos desde a primeira edição, o MEO volta a integrar o formato na sua grelha como forma de garantir uma aposta reiterada nos conteúdos televisivos mais valorizados", acrescenta em comunicado.