O "Big Brother" aproxima-se do final - a última gala do reality show da TVI está marcada para domingo, dia 2 de agosto. Esta quinta-feira, dia 29 de julho, 'A Pipoca Mais Doce', uma das comentadoras mais populares do programa, despediu-se do "Extra" do reality show.

"Último Extra desta edição. Já com uma pontada de saudade, mas pouca, também não vamos embandeirar em arco (...) Obrigada por terem estado desse lado. Que ganhe o melhor [e que o melhor seja um dos Sensatos]", escreveu Ana Garcia Martins nas redes sociais.

No arranque da emissão do "Extra", a comentadora ofereceu ainda um bolo de gomas aos colegas. "Trouxe um bolinho de despedida. No fundo, investi tudo o que me foi pago, que foi em gomas... andei a juntar ao longo destes três meses (...) Está todo um salário aqui para partilhar convosco", brincou 'A Pipoca Mais Doce', em referência às críticas feitas pela ex-concorrente Teresa, que defendeu que os comentadores eram pagos com gomas.