Ainda assim, e dada a dimensão da produção – na casa e na área de trabalho envolvente, no estúdio das galas e nos vários programas diários a partir de Queluz de Baixo – consideramos não estarem reunidas todas as condições.

O tempo é de ser responsável sem concessões.

O BB2020 é e será o programa do ano. Mesmo num ano e num tempo excecionalmente difícil para a comunidade. É imperioso que se reúnam, sem exceção, todas as condições necessárias que um programa desta dimensão acarreta.

A equipa continua a trabalhar e devo a todos um agradecimento e uma palavra de confiança.

A todos, sem exceção, o meu obrigado!

Ao Cláudio Ramos em particular, pelo seu invulgar empenho, capacidade de trabalho e convicção no projeto deixo aqui uma palavra especial: a fibra dos grandes profissionais vê-se nos momentos adversos.

Hoje mesmo estarei no “Jornal das 8” a este propósito, de forma a dar as informações que nos parecem adequadas ao momento.

Da mesma forma, no início da semana, as direções de Programas e de Informação da TVI prestarão esclarecimentos em direto nas redes sociais, num chat com os espectadores da TVI, para partilhar com todos o que estamos a fazer numa altura em que mais que nunca a televisão assume um papel relevante na vida dos cidadãos. Estamos juntos e queremos ouvir e esclarecer os nossos espectadores.

Vamos juntos atravessar e vencer este momento.

O DIRETOR DE PROGRAMAS

Nuno Santos