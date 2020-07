Depois de terem estado frente a frente no "Extra" do "Big Brother", 'A Pipoca Mais Doce' (Ana Garcia Martins) e Sónia Jesus vão encontrar-se novamente. Esta terça-feira, dia 7 de julho, a antiga concorrente do reality show e a comentadora vão estar no "Você na TV", da TVI.

Depois da passagem da ex-participante pela emissão do "Extra", 'A Pipoca Mais Doce' defendeu que a conversa "foi mal aproveitada" e que não se focou nos temas principais. Na programa das manhãs da TVI, o "frente a frente" deverá centrar-se nos assuntos mais polémicos do "Big Brother".

Em conversa com Fátima Lopes, no programa "A Tarde É Sua", Sónia frisou que ficou surpreendida com os comentários. "O que me chocou mais foram as situações que foram ditas sobre mim por comentadores", confessou. "Dar opinião sem enxovalhar, é diferente. Não é necessário magoar", acrescentou a antiga concorrente do programa da TVI.

"Se nós estamos dentro de um programa de televisão onde somos tão criticados por tudo o que dizemos, por tudo o que fazemos, como é que logo a seguir surge um programa que nos critica?", acrescentou Sónia.

"Podem ter opinião, mas dar uma opinião de uma forma sem enxovalhar, uma opinião diferente. Não é necessário enxovalhar, não é necessário magoar. Eu vi muito pouco, mas o que vi foram as milhares de mensagens que me foram chegadas a dizer: ‘Sónia, olha o que diziam sobre ti. Fizeste bem em sair porque criticam-te por estares lá dentro’", rematou.