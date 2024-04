Jacques Costa é a primeira pessoa não-binária a participar na edição portuguesa do "Big Brother". O reality show da TVI estreou-se no passado dia 24 de março e é apresentado por Cláudio Ramos.

Depois da primeira semana na casa, os amigos e familiares da concorrente partilharam um comunicado adiantando que têm recebido mensagens de ódio, mas também "mensagens de apoio e preocupação".

"A Jacques que os seus amigos e familiares conhecem é uma pessoa feliz, carismática, humilde e empática. Infelizmente, não é isso que tem passado para lá do ecrã. É importante reconhecer que apesar dos temas abordados pela Jacques serem de extrema importância, talvez o programa não seja o melhor espaço para expor estas questões", frisa a nota publicada no Instagram da concorrente.

"Foram diversas as razões que levaram os 20 concorrentes a participar no programa e sabemos que a razão que levou a nossa Jacques a concorrer foi a oportunidade de poder promover a empatia e a sensibilização para estes mesmos temas. Como pessoa interessada no debate de questões de importância para a sociedade, a Jacques mostra-se sempre disposta a ouvir a opinião do outro mesmo que não vá de acordo com a sua. Porque só assim é que podemos abrir espaço para debate", acrescentam.