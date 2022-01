Esta terça-feira, dia 4 de janeiro, durante uma conversa na sala da 'casa' de "Big Brother Famosos", Catarina Siqueira decidiu brincar e imitar Kasha, cantor dos D.A.M.A..

A imitação da concorrente arrancou gargalhadas ao artista e a todos os 'habitantes' da 'casa mais vigiada do país'.

"No 'Big Brother', a concorrente interpreta o colega e arranca gargalhadas ao grupo", resumiu a produção do reality show da TVI as redes sociais.

Veja aqui o vídeo.