Depois da sua participação polémica no "Big Brother Famosos", Bruno de Carvalho vai falar pela primeira vez na TVI sobre o reality show. O antigo presidente do Sporting vai estar à conversa com Manuel Luís Goucha.

A entrevista vai para o ar esta quinta-feira, dia 3 de março, no programa "Goucha". Nas redes sociais, o apresentador da estação da Queluz de Baixo partilhou um teaser da conversa.

Veja o vídeo: