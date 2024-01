No programa das tardes da TVI, o cantor comentou as suas polémicas declarações no "Big Brother - Desafio Final", onde revelou que agrediu a sua cadela.

Nas redes sociais, o grupo Intervenção e Resgate Animal (IRA) reagiu de imediato, aditando que pondera avançar com uma queixa-crime. Já o PAN vai remeter denúncia para o Ministério Público.

Na entrevista a Manuel Luís Goucha, o artista revelou que vai apresentar queixa contra o IRA."Vou levar este caso aos tribunais e não vou facilitar", frisou o cantor. "Vou pôr o IRA em tribunal e vou chamar o PAN, para explica o porquê de achar que eu deva ter um processo crime", acrescentou.

"Posso dizer o que eu quiser, têm de provar (...) Vou dizer: 'eu estava dentro de um programa de televisão e para me armar em bom, inventei aquela história toda'. E depois como é que vai ser? Quem é que está a cometer um crime? É quem diz aquilo ou é quem difama a pessoa? Isto é importante de dizer", sublinhou o artista e ex-concorrente do reality show, alegando que o IRAo tem difamado.

"Ao falar do meu nome, estão a ganhar fama. Estão a fazer este tipo de situação para difamar uma pessoa", rematou.

Veja aqui os vídeos.