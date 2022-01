Leandro é um dos concorrentes mais polémicos de "Big Brother Famosos", que se estreou na TVI no início de janeiro. Depois de ter discutido com vários colegas na primeira semana, o cantor mudou a sua postura dentro da 'casa mais vigiada do país'.

No programa "BB Famosos - Última Hora", Ana Garcia Martins (A Pipoca Mais Doce) comentou a prestação do concorrente. "Coitado do Leandro, porque é preso por ter cão e por não ter. O Leandro entrou a pés juntos, fez logo um daqueles carrinhos e atirou quatro ou cinco pessoas abaixo assim que entrou no jogo. Acharam que era muito agressivo, que era uma postura muito intempestiva, que não ia fazer amizades", frisou.

"De repente, parece um cordeirinho. (...) Acho que o Leandro é muito mais aquilo que mostrou na primeira semana", acrescentou. "Parece que foi beatificado, é quase o quarto pastorinho de Fátima", gracejou a comentadora.

Veja aqui o vídeo.