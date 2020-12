O final do ano é sempre marcado por balanços. Tal como é habitual, a Google revelou os temas mais pesquisados de 2020 no mundo e em cada país. O ranking da empresa é dividido por várias áreas, sendo um dos tops centrado apenas em programas, séries e filmes.

De acordo com os dados, o "Big Brother", da TVI, foi o programa mais pesquisado do ano no Google em Portugal. "Milagre na Cela 7" surge no segundo lugar do top, seguido pelo filme erótico "365 Dias".

As séries "White Lines", "Elite", "Vis a Vis" e "Outer Banks" ocupam os seguintes lugar do top de tendências de e acordo com os dados divulgados pelo motor de busca. Já o programa "A Máscara", da SIC, foi o oitavo programa mais pesquisado em Portugal.

"The Witcher" e "Emily in Paris" fecham o top dos programas, séries e filmes mais pesquisados em Portugal em 2020.

No total, a Netflix domina o ranking ao conseguir colocar sete das suas produções no top 10 do motor de busca.

Top dos Programas, Séries e Filmes mais pesquisados em Portugal em 2020:

1. Big Brother

2. Milagre na Cela 7

3. 365 Dias

4. White Lines

5. Elite

6. Vis a Vis

7. Outer Banks

8. A Máscara

9. The Witcher

10. Emily in Paris