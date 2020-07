A gala deste domingo, dia 19 de julho, do "Big Brother" bateu um recorde, ao conquistar "o valor mais alto de sempre", avançou a TVI em comunicado. No total, o reality show registou uma audiência média de um milhão e 243 mil espectadores, com uma quota de 30,1%.

O programa apresentado por Cláudio Ramos liderou em "todas as faixas etárias, em todas as classes sociais e em todos os géneros".

Segundo a TVI, o pico máximo de consumo ontem em televisão, foi atingido às 22h45 na TVI com uma audiência de quase um milhão e 500 mil indivíduos no programa "Big Brother – Expulsão".