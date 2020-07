Ana Catharina, Noélia, Iury, Soraia, Sandrina e Diogo são os finalistas da edição de 2020 do "Big Brother". O reality show da TVI chega ao fim no próximo domingo, dia 2 de agosto.

Nas redes sociais, a produção do programa TVI frisou que Noélia foi a concorrente mais nomeada de sempre num reality show em Portugal. "Noélia foi a concorrente mais nomeada de sempre num reality show em Portugal mas conseguiu o seu lugar na final. Satisfeito com este resultado?", escreveu, no Instagram, a equipa do "Big Brother".

Apesar das sucessivas nomeações, a concorrente foi, semana após semana, salva pelos espectadores do programa da TVI.