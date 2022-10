A nova edição do "Big Brother", da TVI, conta com uma 'voz' feminina. Ana Isabel Arroja, da Rádio Comercial, é a responsável por conversar com os concorrentes da 'casa mais vigiada do país'.

Na emissão deste domingo, dia 9 de outubro, Cristina Ferreira explicou a ausência do 'Big' e agradeceu o trabalho da locutora. "O nosso 'Big' está a viver um momento particular da vida dele (...) Um momento privado que não lhe permite neste momento estar aqui connosco", explicou a apresentadora. "Mas acho que devemos receber, como não recebemos ainda, a nossa [nova] voz, que tem uma tarefa muito ingrata", acrescentou.

"A nossa 'Biga', como carinhosamente lhe chamei desde o primeiro dia, está a substituir alguém que tem muito carisma, alguém que está há muitos anos a fazer isto. Até hoje fomos exatamente aquilo - e eu estou a incluir-me nisto - que foram, às vezes, dentro da casa: ingratos para quem está numa tão difícil tarefa. Por isso, 'Biga', parabéns e muito obrigada por estar connosco neste desafio", frisou Cristina Ferreira.

“É um prazer estar aqui”, respondeu a 'voz'.