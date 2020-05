A segunda gala especial do "BB Zoom", programa que antecede o arranque da nova edição do "Big Brother", perdeu espectadores, continuando atrás de "Quem Quer Namorar com o Agricultor?". Apesar do programa da SIC também registado uma queda, conseguiu aumentar a distância em relação ao reality show da TVI, que continua a vencer nas redes sociais.

"Quem Quer Namorar com o Agricultor?" registou 28,2% de share e 15,6% de audiência média, o que corresponde a cerca de um milhão 474 mil espectadores. Já o "BB Zoom - A Caminho da Casa" conquistou 10,5% de rating, 19,1% de share e foi acompanhado por uma média de 997 100 pessoas.

Já nas redes sociais, o reality show da TVI foi o assunto mais comentado no Twitter em Portugal. A hashtag #bb2020tvi liderou o top de assuntos mais comentados na rede social durante várias horas. Os concorrentes Edmar, Hélder, Sónia e Pedro também estiveram entre os temas mais falados no Twitter.

Na reta final da emissão, todos os lugares do top 10 dos temas mais comentados na rede social em Portugal estavam relacionados com o reality show "BB Zoom".