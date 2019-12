O canal Biggs celebra 10 anos de emissão no domingo, dia 8 de dezembro, com uma Festa de Aniversário no Armazém XL do LX Factory, em Lisboa, entre as 14h30 e as 19h30.

Em comunicado, o canal frisa que "esta iniciativa é uma experiência inédita do Biggs, especialmente pensada para o público pré-adolescente, que irá aludir durante todo o dia às principais séries do canal" como “Pokémon”, “Morangos com Açúcar”, “Kally’s Mashup”, “My hero Academia”, “Club 57” ou “Franky Snow”.

A festa vai contar com uma sessão de autográfos Rui Andrade, Sandra Silva, Lia Carvalho, Rodrigo Paganelli e Sofia Mota, atores da sétima temporada de “Morangos com Açúcar”. No encerramento do dia, às 17h30, os Átoa sobem ao palco da festa.