Depois de um ano de espera, "Billions" está de volta. Interrompida devido à pandemia, a quinta temporada da série que opõe Paul Giamatti e Damian Lewis em jogos de poder no mundo da alta finança de Nova Iorque está de regresso com novos episódios para ver a partir de 5 de outubro, todas as terças-feiras, às 22h10, no TVCine Emotion.

A série "explora o confronto entre o sábio e perspicaz procurador americano Chuck Rhoades (Giamatti) e o brilhante e ambicioso rei dos fundos de investimento Bobby "Axe" Axelrod (Lewis)" . Em rota de colisão explosiva, cada um deles usa a sua considerável inteligência, poder e influência para ultrapassar o outro.

Na primeira parte da quinta temporada, e depois de tréguas temporárias, a rivalidade entre o perspicaz procurador Chuck Rhoades e o brilhante e ambicioso rei dos fundos de investimento Bobby "Axe" Axelrod reacende-se, na presença de inesperados inimigos.

"Nos novos episódios, o poderoso bilionário Mike Prince (Corey Stoll) provoca ondas de choque na Axe Capital e dá a Rhoades uma nova arma potencial na sua luta contra Axelrod. Alianças formam-se, são quebradas e forjam-se de novo, e todos à sua volta serão envolvidos num conflito que ameaça destruir tudo o que lhes é querido", adianta o canal em comunicado.

Para além de Damian Lewis e de Paul Giamatt, a série de Brian Koppelman e David Levien conta com Corey Stoll, Maggie Siff, Asia Kate Dillon, David Costabile, Condola Rashad, Kelly AuCoin e Jeffrey DeMunn. Janeane Garafalo será a atriz convidada da temporada.