No final de junho, depois de ter anunciado a estreia da quinta temporada a 21 de agosto, a Netflix surpreendeu os espectadores e revelou que "Lucifer" vai continuar - o serviço de streaming confirmou que a série vai contar com uma sexta temporada, que será a última.

Mas as boas notícias para os fãs da série ainda não acabaram. Nas redes sociais, DB Woodside , ator que interpreta Amenadiel, confirmou que irá regressar à produção na sexta e última temporada. "Estou feliz por anunciar que vou voltar a 'Lucifer' na sexta temporada. Além disso, vou realizar um episódio para a nossa temporada final", revelou o ator.

Depois de ser cancelada pela FOX, "Lucifer" 'ressuscitou' pelas mãos da Netflix e a sua popularidade tem aumentado nas redes sociais.

As quatro temporadas de "Lucifer" podem ser vistas na Netflix. Protagonizada por Tom Ellis, a série acompanha o "Senhor do Mal", o diabo, que se muda para Los Angeles, onde abre uma discoteca e cria uma estranha parceria com uma detetive de homicídios.