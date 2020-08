As gravações de "Stranger Things" foram interrompidas em março, poucas semanas depois do elenco se ter reunido para uma leitura conjunta do elenco. Durante o isolamento, os criadores da série da Netflix, os irmãos Matt e Ross Duffer, conseguiram terminar o guião e já definiram quando é como é que a história vai terminar.

Nas últimas semanas surgiram vários rumores que apontavam que a quarta temporada seria a última. Mas, em entrevista ao The Hollywood Reporter, os criadores de "Stranger Things" desmentiram os boatos.

"A quarta temporada não será a final. Sabemos qual é o fim e quando vai chegar. O adiamento [das gravações] deu-nos tempo para olhar para frente, para descobrir o que é melhor para a série", explicou Ross Duffer.

"Tivemos muito mais tempo para trabalhar nos guiões. Pela primeira vez, temos todos os guiões escritos e somos capazes de vê-los como um todo e fazer ajustes", acrescentaram os criadores.