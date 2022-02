A morte inesperada a 9 de janeiro de Bob Saget, o intérprete de Danny Tanner na famosa série "Full House", abalou a família, amigos e fãs.

O ator foi encontrado morto na cama, no quarto de um hotel em Orlando, na Flórida, poucas horas depois de ter dado um espetáculo de comédia em Ponte Vedra, perto de Jacksonville.

Especulou-se que teria sido vítima de um ataque cardíaco fulminante, mas a autópsia revelou outra razão e a família decidiu revelá-la publicamente.

"Agora que temos as conclusões finais das autoridades, sentimos que é apropriado que os fãs oiçam essas conclusões diretamente de nós", destaca o comunicado.

"As autoridades determinaram que o Bob morreu de traumatismo craniano. Concluíram que ele bateu acidentalmente com a parte de trás da cabeça em alguma coisa, pensou que não era nada e foi dormir. Não houve indícios de drogas ou álcool", esclareceu a família.

Full House

Fora dos EUA, Bob Saget era principalmente conhecido pelo papel do pai recentemente viúvo em "Full House" ("Que Família!" em Portugal), que tentava cuidar das três filhas juntamente com o seu cunhado (John Stamos) e o seu melhor amigo (Dave Coulier).

Desprezada pela crítica, a popular série de comédia foi exibida entre 1987 e 1995, tornando grandes estrelas as jovens gémeas Mary-Kate e Ashley Olsen, que interpretavam Michelle Tanner, além de Candace Cameron Bure, e popularizou ainda Stamos, Coulier e Lori Loughlin.

Grande parte do elenco regressou para a sequela produzida pela Netflix, "Fuller House", que teve cinco temporadas entre 2016 e 2020.

Nascido em Filadélfia a 17 de maio em 1956, Bob Saget começou na comédia stand-up aos 17 anos e após concluir os estudos em 1978, mudou-se para Los Angeles e começou a atuar na lendária Comedy Store, onde coincidiu com comediantes como Robin Williams, David Letterman e Richard Pryor.

Graças ao sucesso de "Full House", o ator teve outro papel que o tornou muito popular nos EUA e que é recordado até hoje, como o primeiro anfitrião do programa "America’s Funniest Home Videos" [Os vídeos caseiros mais engraçados da América, em tradução literal], função que assegurou entre 1989 e 1997.

Outro trabalho importante foi como a voz do adulto Ted Mosby na narração dos 206 episódios da série "Foi Assim Que Aconteceu", entre 2005 e 2014.

Mais recentemente ativo em 'podcasts', Bob Saget continuava a ser um dos maiores nomes da comédia stand-up no EUA, onde apresentava material muito menos apropriado do que aquele que representava nos seus programas de TV, que também se encontra no seu trabalho no cinema, com a estreia como realizador na comédia "Dirty Work" (1998), protagonizada pelo seu grande amigo Norm MacDonald (falecido em setembro do ano passado, aos 61 anos), e em "A Farsa dos Pinguins" (2006), uma sátira ao documentário "A Marcha dos Pinguins" (2005) com as vozes dos seus colegas e amigos de "Full House" e Hollywood.

Essa faceta mais transgressora também se encontra na participação especial como viciado em cocaína no filme de culto "Half Baked" (1998), com Dave Chappelle, na discussão dos limites da comédia no documentário "Os Aristocratas" (2005) ou na interpretação de uma versão de si mesmo com muitos palavrões pelo meio em vários episódios da série "Entourage" e na segunda temporada de "Louie".

Pela altura da sua morte, estava a preparar um documentário sobre o comediante Martin Mull.