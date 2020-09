"Cala-te Boca", popular rubrica do programa "Snooze", regressou esta semana à MegaHits. Maria Cerqueira Gomes foi a convidada e foi desafiada por Maria Correia, Conguito e Mafalda Castro.

No arranque da conversa, os apresentadores perguntaram à apresentadora da TVI quem é que deixaria na berma da estrada, caso o camião do Ben tivesse peso a mais. Maria Cerqueira Gomes escolheu Santiago Lagoá. "Deixaria na estrada o apresentador que tem a maior capacidade de vender qualquer coisa. Ele conseguiria, em três tempos, arranjar boleia", explicou.

"Recebes duas mensagens: uma mensagem da Cristina Ferreira e outra do Manuel Luís Goucha. Só podes abrir uma das mensagens, a outra nunca vais poder ver (...) Qual a mensagem que abres?", perguntou Mafalda Castro. "A da Cristina. É ela que me tem mandado mensagens e é ela que me diz o que é que eu vou fazer a seguir", respondeu a apresentadora.

Na rubrica, os apresentadores de "Snooze" perguntaram ainda quem é que Maria Cerqueira Gomes despediria da TVI se fosse diretora durante um dia. "Dispensava a Mafalda Castro porque já faz rádio. É por estares aqui, sabes que é mentira", brincou a apresentadora da TVI.

Veja aqui o vídeo.