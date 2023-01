A primeira temporada estreou-se no dia 1 de janeiro e rapidamente chegou ao top diário em Portugal - esta segunda-feira, dia 9 de janeiro, a série ocupa o segundo lugar, ficando apenas atrás de "Ginny e Georgia".

A produção segue uma equipa de ladrões de elite na sua tentativa de abrir um cofre aparentemente inviolável no maior golpe da história. A série antológica policial conta uma história não linear, "aumentando a intriga e o suspense de forma ímpar, proporcionando a cada membro da Netflix uma experiência de visualização imersiva singular" - isto é, cada espectador pode ver os episódios pela ordem que quiser e, assim, ter diferentes percepções da história.

"Alguns membros podem começar com determinados episódios (como os episódios 'Amarelo' ou 'Verde'), para depois avançarem na sua ordem de visualização pessoal com episódios variados ('Azul', 'Violeta' ou 'Laranja', seguidos de 'Vermelho' ou 'Rosa') até ao final épico da história, em 'Branco'", explica o comunicado.

Apesar de ser possível ver os episódios pela ordem que quiser, nas redes sociais, a Netflix partilhou duas sugestões com os espectadores - ordem cronológica ou uma ordem aleatória sugerida pela plataforma.

Veja a sugestão da Netflix:

"Guardado pela equipa de segurança mais poderosa do mundo, e com as autoridades envolvidas no caso, cada episódio revela uma peça de um complexo puzzle de corrupção, ganância, vingança, esquemas, lealdades e traições. Como é que os ladrões planearam o golpe? Quem escapou incólume? Em quem se pode confiar?", questiona o serviço de streaming.

Livremente inspirado na história verídica em que 70 mil milhões de dólares em títulos do tesouro desapareceram da baixa de Manhattan durante o furacão Sandy, "Caleidoscópio" conta a "história a começar 24 anos antes do golpe e a terminar seis meses depois do mesmo". Giancarlo Esposito, Paz Vega, Rufus Sewell, Tati Gabrielle e Rosaline Elbay fazem parte do elenco.