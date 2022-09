Durante anos, Camila Cabello e Shawn Mendes foram um dos casais mais acarinhados pelos fãs, mas a relação chegou ao fim no verão. Apesar da grande proximidade, a cantora tem algumas dificuldades em reconhecer a voz do ex-namorado de olhos fechados.

Esta semana, durante as "Provas Cegas" do "The Voice" (Estados Unidos), a artista protagonizou um momento que tem dado que falar. Durante as audições, o concorrente Tanner Howe interpretou o tema "Mercy", de Shawn Mendes, e todos os mentores pensaram que era o cantor lusodescendente que estava em palco.

Blake Shelton, John Legend e Gwen Stefani viraram as cadeiras, mas Camila Cabello manteve-se de costas durante toda a atuação por pensar que era o ex-namorado que estava em palco. "É o meu [ex]... é o Shawn no palco?", perguntou.

No final da atuação, a artista explicou os motivos para não ter virado a cadeira: "Senti que te parecias demasiado com ele. Ele tem, claro, uma voz incrível e adoro a canção".

Veja aqui o vídeo.